Oberhavel

Die Weihnachtsfeiertage 2018 sind vorüber, das neue Jahr steht bereits in den Startlöchern. Tausende festlich geschmückte Weihnachtsbäume erfreuten in den vergangenen Tagen und Wochen die Menschen im Landkreis Oberhavel. Doch wann und wie werden die Nadelbäume entsorgt?

Weihnachtsbäume kommen in Kompostieranlage

Ab 7. Januar 2019 geht die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) auf Tour durch den Landkreis und sammelt die abgeschmückten Bäume zur Entsorgung ein. Die Bäume müssen dafür am Abholtag bis 6 Uhr komplett abgeschmückt vor dem Grundstück bereitgelegt werden. Wie die AWU mitteilt, sind die Bäume in Großwohnanlagen an den Containerstellplätzen abzulegen. Nach der Abholung werden die Nadelbäume in die Kompostieranlage verbracht und somit dem Rohstoff-Kreislauf wieder zugeführt.

Abholung Weihnachtsbäume in Oberhavel Birkenwerder: 10. Januar 2019 (Donnerstag) Fürstenberg und Ortsteile Altthymen, Blumenow, Boltenhof, Bredereiche, Damshöhe, Drögen, Großmenow, Himmelpfort, Kleinmenow, Neuthymen, Qualzow, Steinförde, Steinhavelmühle, Zootzen: 07. Januar 2019 (Montag) Fürstenberg – Ortsteile Barsdorf, Neubau, Neutornow, Ringsleben, Tornow: 08. Januar 2019 (Dienstag) Glienicke: 21. Januar 2019 (Montag) Gransee – Ortsteile Dannenwalde, Gramzow: 07. Januar 2019 (Montag) Gransee – Ortsteile Altlüdersdorf, Neulögow, Neulüdersdorf, Seilershof, Wendefeld, Wentow: 08. Januar 2019 (Dienstag) Gransee und Ortsteile Buberow, Kraatz, Margaretenhof, Meseberg, Ziegelei, Ziegelscheune: 09. Januar 2019 (Mittwoch) Großwoltersdorf: 08. Januar 2019 (Dienstag) Hennigsdorf und Ortsteil Nieder Neuendorf: 16. Januar 2019 (Mittwoch) Hennigsdorf – Ortsteil Stolpe Süd: 17. Januar 2019 (Donnerstag) Hohen Neuendorf: 22. Januar 2019 (Dienstag) Hohen Neuendorf – Ortsteile Bergfelde, Borgsdorf, Stolpe: 17. Januar 2019 (Donnerstag) Kremmen und Ortsteil Amalienfelde: 14. Januar 2019 (Montag) Kremmen – Ortsteile Beetz, Flatow, Groß Ziethen, Hohenbruch, Sommerfeld, Staffelde: 15. Januar 2019 (Dienstag) Leegebruch: 24. Januar 2019 (Donnerstag) Liebenwalde und Ortsteile Hammer, Kreuzbruch, Liebenthal): 10. Januar 2019 (Donnerstag) Liebenwalde – Ortsteile Freienhagen, Neuholland: 18. Januar 2019 (Freitag) Löwenberger Land – Ortsteile Gutengermendorf, Häsen, Klevesche Häuser, Neuhäsen: 09. Januar 2019 (Mittwoch) Löwenberger Land – Ortsteil Falkenthal: 11. Januar 2019 (Freitag) Löwenberger Land – Ortsteile Glambeck, Grieben, Großmutz, Grüneberg, Hoppenrade, Liebenberg, Linde, Löwenberg, Neulöwenberg: 14. Januar 2019 (Montag) Löwenberger Land – Ortsteile Nassenheide, Neuendorf, Teschendorf: 18. Januar 2019 (Freitag) Mühlenbecker Land – Ortsteil Mühlenbeck: 15. Januar 2019 (Dienstag) Mühlenbecker Land – Ortsteile Schildow, Schönfließ, Summ: 23. Januar 2019 (Mittwoch) Mühlenbecker Land – Ortsteil Zühlsdorf: 24. Januar 2019 (Donnerstag) Oberkrämer – Ortsteil Bärenklau: 08. Januar 2019 (Dienstag) Oberkrämer – alle Ortsteile außer Bärenklau: 11. Januar 2019 (Freitag) Oranienburg – Ortsteile Friedrichsthal, Lehnitz, Malz: 07. Januar 2019 (Montag) Oranienburg – Ortsteile Germendorf, Sachsenhausen, Schmachtenhagen, Tiergarten, Wensickendorf, Zehlendorf: 08. Januar 2019 (Dienstag) Oranienburg: 09. Januar 2019 (Mittwoch) Schönermark: 09. Januar 2019 (Mittwoch) Sonnenberg: 09. Januar 2019 (Mittwoch) Stechlin: 08. Januar 2019 (Dienstag) Velten: 14. Januar 2019 (Montag) Zehdenick und Ortsteil Neuhof : 10. Januar (Donnerstag) Zehdenick – Ortsteile Badingen, Bergsdorf, Kappe, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Mildenberg, Osterne, Vogelsang, Wesendorf: 11. Januar (Donnerstag) Zehdenick – Ortsteile Burgwall, Marienthal, Ribbeck, Zabelsdorf: 08. Januar 2019 (Dienstag) Zehdenick – Siedlung II: 10. Januar 2019 (Donnerstag)

Von Nadine Bieneck