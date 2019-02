Am Mittwoch, 13. Februar, findet von 10 bis 16 Uhr in der Oranienburger Turm-Erlebniscity zum 23. Mal die Ausbildungmesse youlab statt. 109 Unternehmen aus Oberhavel und der Region präsentieren sich in zwei Hallen. Auch der Landkreis zeigt sich als vielfältiger Arbeitgeber.