Oranienburg

Der Sachsenhausen-Gedenklauf stellt in der regionalen Laufbewegung Oberhavels eine feste Größe im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus dar. Am 1. Mai findet der symbolträchtige Lauf zum 51. Mal in Oranienburg statt.

In einem Pressegespräch informierten heute Landrat Ludger Weskamp und Sozialdezernent Matthias Rink gemeinsam mit Vertretern der Stadt Oranienburg, der TURM Erlebniscity, des Kreissportbundes Oberhavel e. V., dem Team Oberhavel e. V., der MBS Potsdam und der AWU zum aktuellen Stand der Vorbereitungen. Hauptthemen waren die aktuellen Teilnehmermeldungen, die Streckenführung und die generelle Bedeutung des Laufes im kollektiven Gedächtnis des Landkreises.

„Wir haben bisher 195 gemeldete Läufer – vom Bambini bis zum Senior. Ich rufe alle laufbegeisterten Oberhaveler und natürlich auch Teilnehmer über die Kreisgrenzen hinaus auf, sich noch anzumelden. Der Sachsenhausen-Gedenklauf ist einer der wichtigsten Läufe in der Region – er ist ein Zeichen für die Demokratie und gegen das Vergessen“, sagte Landrat Ludger Weskamp, der zum Startschuss für den Lauf am 1. Mai von Dezernent Matthias Rink vertreten wird, da er selbst einer Delegation, die Unternehmen in Israel besucht, angehört. „Dort werde ich natürlich über Oberhavels außergewöhnliches Sportereignis um die Gedenkstätte Sachsenhausen, das jährlich hunderte Läufer aus dem In- und Ausland anzieht, berichten“, so der Landrat. Die Schirmherrschaft übernimmt Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren führt die Route über die Heidelberger Straße um den Lehnitzsee, durch das Gewerbegebiet in Sachsenhausen zurück zur TURM Erlebniscity. Die Hauptläufe führen wie gewohnt rund um die Gedenkstätte Sachsenhausen. Sie werden durch Kinderläufe und den 1,2 Kilometer langen Staffelwettbewerb um die TURM Erlebniscity ergänzt.

Polizisten, Radbegleiter und Streckenposten sichern die Laufstrecke ab, Letztere weisen die Läuferinnen und Läufer auch ein. Die Sportler kommen nicht nur aus Oberhavel, auch Teilnehmer aus den Partnerlandkreisen des Kreises – dem hessischen Vogelsbergkreis und den polnischen Kreisen Siedlce und Biala Podlaska – sind mit von der Partie.

1964 wurde der Sachsenhausen-Gedenklauf erstmals ausgetragen. Zu Beginn der 1990er Jahre fand er einige Jahre aufgrund der politischen Umbrüche nicht statt. Seit 1995 wird er wieder jährlich am 1. Mai durchgeführt. Der Termin des Laufes liegt zwischen dem Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück und dem Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus. Seit nunmehr 17 Jahren wird die Laufveranstaltung in Abstimmung mit der Gedenkstätte als gemeinsames Projekt vom Landkreis Oberhavel, der Stadt Oranienburg, dem Kreissportbund Oberhavel und des Sportvereins Team Oberhavel e. V., der für die sportliche Durchführung verantwortlich ist, organisiert.

Mit Laufstrecken über 7,5 und 15 Kilometer, den Staffeln über 5 x 1,2 Kilometer für Firmen, Vereine, Schulen und Familien sowie Strecken für Walker und Nordic Walker ist für jedermann etwas dabei. Der Sachsenhausen-Gedenklauf gilt als Wertungslauf für den MBS-Sparkassen-Cup, lebt aber insbesondere von seinem volkssportlichen Charakter. Deshalb ruft Ludger Weskamp ausdrücklich auch diejenigen zur Teilnahme auf, die läuferisch nicht regelmäßig aktiv sind.

Der Landrat dankte allen engagierten Helfern von Landkreis, Stadt, Kreissportbund Oberhavel e.V., dem Team Oberhavel e. V., der TURM Erlebniscity als Gastgeber, Polizei, Deutsches Rote Kreuz und die Feuerwehr für ihre Unterstützung. Zudem würdigte er den Einsatz des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums, dessen Sportassistenten die Laufveranstaltung unterstützen. Sein Dank galt ebenso der AWU Oberhavel GmbH, der MBS in Potsdam und ihrer Jugend-, Kultur-, Sport- und Sozialstiftung sowie der Schwanteland GmbH für die Hilfe und finanzielle Förderung.

Von MAZ