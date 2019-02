22 Jahre begeisterte Martina Dorn Kinder bei Veranstaltungen in der Oranienburger Bibliothek. 2012 wechselte die Leegebrucherin in den neu eröffneten Eltern-Kind-Treff. Stand dort Kindern und ihren Familien zur Seite. Doch am 1. April ist Schluss, dann geht die studierte Freizeitpädagogin in den Ruhestand.