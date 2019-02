Weil am 1. April die Agus-Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Oranienburg ihren Dienst aufnimmt, werden Räume benötigt. So sollen die Schüler des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums ihren Musikraum abgeben. Das ärgert die angehenden Erzieher, die deshalb am Donnerstagmorgen streiken wollen.