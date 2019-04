Oranienburg

Nach drei Siegen am Stück ist Handball-Drittligist Oranienburger HC auf Platz fünf im Gesamtklassement geklettert – eine Position, die dem Oberhavel-Team auch am Saisonende gut stehen würde. Vier Spiele sind noch zu absolvieren, wobei schon am Sonntag eine große Hürde auf die Mannen um Trainer Christian Pahl wartet, denn die Reise führt zum Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten Eintracht Hildesheim. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Was da am Sonntag auf die Oranienburger zukommen wird, zeigt schon die Tatsache, dass Hildesheim in der heimischen Volksbank-Arena alle Heimspiele der laufenden Drittliga-Spielzeit bislang gewann. „Die Halle ist klasse, dazu kommen immer viele Zuschauer. Das ist schon ein Faustpfand, den sie da haben“, so Co-Trainer Silvio Krause. Dennoch sind auch die OHC-Handballer selbstbewusst und fahren nicht nach Hildesheim, um dort brav die Punkte abzugeben. „Die Tagesform muss passen, dazu müssen wir das Torhüterduell für uns entscheiden. Es ist auch wichtig, gut in die Partie zu kommen. Der Druck liegt bei Hildesheim, Ausrutscher in der Saisonphase wären doppelt bitter“, so Krause. Hildesheim liegt punktgleich hinter Spitzenreiter Empor Rostock auf Rang zwei.

Personell müssen die Oranienburger am Sonntag auf Paul Otto, Christopher Genilke und Nils Müller verzichten. „Wir sind dennoch gut aufgestellt und werden alles probieren“, verspricht Silvio Krause im Vorfeld.

Von Knut Hagedorn