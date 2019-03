Oranienburg

Samstag um 17 Uhr spielen die Drittliga-Handballer des Oranienburger HC beim Tabellenletzten DHK Flensborg. Von einer Pflichtaufgabe oder leichten Auswärtsfahrt in der Idraetshalle will OHC-Cheftrainer Christian Pahl allerdings im Vorfeld nichts wissen. „Wir müssen höllisch aufpassen und konzentriert an die Sache herangehen. In der 3. Liga gibt es keine Pflichtaufgaben, aber natürlich haben wir den eigenen Anspruch, dort zwei Punkte zu holen.“

Die Stimmung sei gut gewesen unter der Woche im Oranienburger Lager nach dem verdienten Heimsieg gegen Braunschweig vor Wochenfrist, nun gilt es aber, die Vorgaben umzusetzen. „Wir haben sehr intensiv trainiert diese Woche und den Jungs vieles abverlangt“, so Pahl. Allerdings müssen die Oranienburger auf Nils Müller (Zahn-OP) und Jannis Bohle (beruflich) verzichten, auch hinter dem Einsatz von Robin Manderscheid (Handverletzung) steht noch ein dickes Fragezeichen. Dafür kehren Darius Krai und Yannick Schindel zurück ins Team. In der Vorsaison kassierten die Oranienburger trotz einer zwischenzeitlich klaren Führung schlussendlich eine bittere Niederlage in Flensborg.

Für Pahl, der sich vom Tabellenstand nicht blenden lässt, Warnung genug. „Die Zeichen sprechen ja deutlich in Richtung Abstieg beim DHK, was sie aber noch gefährlicher macht. Sie haben eigentlich keinerlei Druck mehr, können befreit aufspielen. Die Halle dort ist immer sehr stimmungsvoll, wir müssen alles abrufen, um dort zu gewinnen“, so Pahl abschließend.

Von Knut Hagedorn