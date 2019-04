Oranienburg

Die Punktspielserie in der 3. Handball-Liga Nord neigt sich mit großen Schritten der Zielgerade entgegen. Drei Spieltage sind noch zu absolvieren, für die Oranienburger Handballer stehen dabei noch zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Sonnabend treffen die Männer um Kapitän Robin Manderscheid auf die Zweitvertretung der Füchse Berlin, Anwurf ist wie immer um 18.30 Uhr in der Oranienburger MBS-Arena.

Die Partie gegen die Berliner könnte dabei fast als eine Art Klassentreffen durchgehen, denn nicht weniger als neun Spieler im aktuellen OHC-Kader haben eine Füchse-Vergangenheit. Dennis Schmöker, Linus Dömeland, Janis Bohle, Christoph Genilke, Robin Manderscheid, Nils Müller, Dominic Kehl, Paul Otto und Darius Krai trugen allesamt schon das Füchse-Trikot.

Zehn Jahre lang lief zum Beispiel Linksaußen Dennis Schmöker im Jersey der Berliner auf, spielte mit den Füchsen auch in der 3. Liga. Ein besonderes Spiel ist es für den 25-Jährigen dennoch nicht.„Klar denkt man ab und zu an schöne Momente aus der Zeit zurück, aber ich bin jetzt im dritten Jahr beim OHC und vom damaligen Kader der Füchse ist jetzt keiner mehr dabei. Von daher ist es eigentlich ein Spiel wie jedes andere, was wir unbedingt gewinnen wollen“, so Schmöker, der die laufende Saison am liebsten mit drei Siegen beschließen würde. „Wir sind gut drauf und gerade für die Jungs, die uns im Sommer verlassen, wäre das ein würdiger Abschluss.“

Für Trainer Christian Pahl geht es vor allem darum, die Leistung der vergangenen Wochen zu bestätigen. „Mit der Darbietung der vergangenen vier Wochen können wir gut leben, da gilt es nun anzuknüpfen.“ Nach zuvor drei Siegen am Stück mussten sich die Oranienburger vor Wochenfrist beim Spitzenreiter Eintracht Hildesheim knapp geschlagen geben, für Pahl aber kein Beinbruch. „Wir haben dort ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert, aber kein exzellentes, sonst hätten wir gewonnen. Nun müssen wir sehen, dass wir dies auch gegen die Füchse bestätigen können.“

Allerdings darf man gespannt sein, mit welchem Kader die Berliner anreisen – zumal sich die Bundesliga-Mannschaft in der Länderspielpause befindet. „Genau aus diesem Grund sind die Füchse für mich eine Wundertüte, nichtsdestotrotz wollen wir vor allem unsere Heimspiele gegen die Füchse und Magdeburg II gewinnen“, so Pahl.

Das Hinspiel gewannen die Oranienburger deutlich mit 34:22 – dem bis dato höchsten Saisonsieg. „Man hat dort schon gesehen, dass viele Spieler dieses Spiel sogar von der Emotionalität her wichtiger nehmen als das Duell gegen Potsdam. Einen ähnlich deutlichen Sieg erwarte ich nicht. Hauptsache, wir holen zwei Punkte.“ Fehlen werden Paul Otto und Christoph Genilke, Nils Müller ist dagegen wieder fit.

Von Knut Hagedorn