Oranienburg

Nach knapp vier Wochen Punktspielpause starten die Oberliga-Basketballer des Oranienburger BV mit einem Kracherduell am Samstagabend in die Meister-Play-Offs. Ab 20 Uhr gastiert mit dem RSVE Teltow/ Kleinmachnow/ Stahnsdorf II sofort das Top-Team der abgelaufenen Hauptrunde in Oranienburg. Das letzte Punktspiel bestritten die OBV-Mannen im Übrigen am 25. Januar eben gegen diesen Gegner und kassierten eine deutliche 58:93-Schlappe. In der Meisterrunde spielen die vier besten Teams der Hauptrunde in Hin- und Rückspielen nochmals gegeneinander, der Tabellenerste steigt dann in die Regionalliga auf.

Aufstieg in die Regionalliga kein Muss

„Wir haben in der Hauptrunde fünf von den nun sechs anstehenden Duellen verloren. Dennoch wissen wir auch, dass wir dennoch jeden in der Oberliga schlagen können“, geht Trainer Fabian Fischer optimistisch an die Sache ran. Druck verspürt man im OBV-Lager sowieso nicht. „Wir sind im vergangenen Jahr auf Rang vier eingelaufen in der Meisterrunde, da würden wir uns schon gerne verbessern. Ein Aufstieg in die Regionalliga wäre natürlich schön, aber bei weitem kein Muss für uns“, ergänzt der Oranienburger Headcoach.

Zwei Neuzugänge für die Meisterrunde

Pünktlich vor dem Play-Off-Start haben sich die OBVer noch mal verstärkt: Von den Star Wings aus Glienicke wechselt Forward Florian Schulenburg nach Oranienburg, zudem kann Fischer auch auf die Dienste des zuletzt vereinslosen Centers Srdan Vujicic bauen. Daher herrscht auch eine positive Grundstimmung im Lager des OBV. „Wir wissen, dass wir ein gutes Team haben. Klar war das Spiel vor einigen Wochen deutlich, aber gerade in Stahnsdorf waren wir auf Augenhöhe. Wir sind absolut positiv gestimmt und von Tag zu Tag steigt bei uns die Vorfreude auf die Play-Offs.“

Ausfall des eigenen Spielmachers wiegt schwer

Dass es in der Hauptrunde Phasen gab, in denen es nicht mehr so gut lief wie in den Anfangswochen, hat für Fischer einen Grund: Und zwar den Ausfall von Spielmacher Noah van der Brock. Der 19-jährige Guard kam vor der Saison aus dem Nachwuchs von Alba Berlin nach Oranienburg und schwang sich schnell zum absoluten Spielgestalter der Kreisstädter auf. Mitte der Saison erlitt der Berliner dann aber einen Kreuzbandriss. „Wir kamen dadurch etwas aus unserem gewohnten Rhythmus. Noah hat halt Spiel und Tempo bestimmt. Dieser Ausfall tat uns richtig weh“, bilanziert Fabian Fischer.

Von Knut Hagedorn