Oranienburg

Für die Buchpremiere von Karl-Dietmar Plentz am Mittwoch, 20. Februar, in der MAZ-Geschäftsstelle in Oranienburg sind alle Plätze belegt. Er wird aus seiner Autobiografie „Der Brotmacher“ lesen, auch seine Co-Autorin Andrea Specht wird dabei sein. In dem Buch berichtet Plentz über seine Familie, sein Unternehmen und welche Rolle dabei sein Glauben immer gespielt hat.

Während der Veranstaltung können die Gäste auch Fragen stellen – und das auch von zu Hause aus. Die Märkische Allgemeine wird den Abend live auf der Facebook-Seite „MAZ Oberhavel“ übertragen. Dort können die Zuschauer ihre Fragen in die Kommentare schreiben, diese werden dann eingestreut.

Von MAZonline