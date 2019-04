Oranienburg

Wie am Dienstagnachmittag bereits berichtet hat sich in der Oranienburger Idenstraße im Rahmen der systematischen Kampfmittelsuche ein Verdachtsmoment ergeben, der nun genauer untersucht werden muss. Auf Höhe der Hausnummer 2a wurde laut Information der Stadtverwaltung ein metallischer Gegenstand im Gehwegbereich festgestellt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) hält eine Abklärung des Gegenstandes, der nach aktuellen Informationen in einer Tiefe von drei Metern liegen soll, für notwendig.

Möglicherweise nicht vollständig detonierte Bombe

Der metallische Gegenstand befindet sich kurz vor Beginn des Grundwasserbereiches, weshalb laut Eike-Christin Fehlauer, Pressesprecherin der Stadt Oranienburg, eine Freilegung ohne eine Grundwasserabsenkung zeitnah durchgeführt werden kann. Es müsse sich bei dem metallischen Gegenstand nicht zwingend um eine intakte Großbombe handeln, heißt es weiter. Die bisherigen Erkenntnisse legen nahe, dass es sich um einen kleineren, so genannten Teilzerscheller handeln könnte, also eine Bombe, die beim Aufprall nicht vollständig detoniert ist. In der Idenstraße wurde bereits damit begonnen, Versorgungsleitungen zu verlegen, damit im Anschluss die Freilegung des metallischen Gegenstandes erfolgen kann.

Entschärfung am 17. April denkbar

Nach aktuellem Stand erwartet die Stadt am Dienstag, den 16. April, eine konkrete Aussage, um welchen metallischen Gegenstand es sich genau handelt und ob dieser gegebenenfalls noch mit einem intakten Zündmechanismus ausgestattet ist. Sollte es sich um eine Bombe handeln, wird auf Empfehlung des KMBD ein sofortiger Sperrkreis mit einem Radius von 100 Metern eingerichtet. Die davon betroffenen 61 Personen wurden bereits informiert. Sollte eine Bombenentschärfung notwendig sein, soll diese am Mittwoch, den 17. April vorgenommen werden. Dafür würde ab acht Uhr ein Sperrkreis mit einem Radius von 1000 Metern gelten, in dem etwa 2100 Personen leben.

Das ist der Sperrkreis der möglichen Bombenentschärfung

Zugverkehr während Entschärfung eingeschränkt

Schulen oder Kitas befinden sich nicht im vorgesehenen Sperrkreis, dafür jedoch der Bahnhof Sachsenhausen sowie Fernbahngleise in Richtung Norden. Bis ungefähr zehn Uhr würden die Regionalbahnen, allerdings ohne Halt im Bahnhof Sachsenhausen, fahren. Danach würde der Bahnverkehr für die Dauer der Bombenentschärfung bis zur Freigabe des Sperrkreises eingestellt werden. Die Stadt weist darauf hin, dass es sich bei dem möglichen Sperrkreis für den 17. April um einen Sperrkreis nach Stand vom 3. April handelt. Insbesondere in Hinblick auf das Gelände der Gedenkstätte Sachsenhausen sind nach genauerer Ortsbesichtigung noch leichte Änderungen möglich.

Service-Telefon wird eingerichtet

Die Stadtverwaltung Oranienburg wird am 16. April ab neun Uhr und am 17. April ab sieben Uhr wieder ein Service-Telefon unter der bekannten Telefonnummer (03301/600 900) zur Verfügung stellen, an dem alle Fragen zur eventuellen Bombenneutralisierung beantwortet werden.

Pflegebedürftige Personen sowie Personen, die Hilfe beim Verlassen des Sperrkreises benötigen, können sich telefonisch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der Stadtverwaltung wenden.

Informationen zum bekannten Fund in der Lehnitzstraße

Weitaus schwieriger und komplexer stellt sich die Abklärung zweier bereits bekannter Anomalien in der Lehnitzstraße dar. Diese beiden metallischen Gegenstände werden mittels umfangreicher Grundwasserabsenkung freigelegt, teilt die Stadt mit; also mit dem gleichen Verfahren, das auch bei der Neutralisation der drei Bomben im Jahr 2016 zum Einsatz kam. Konkretere Informationen zu den beiden Gegenständen werden voraussichtlich für Mittwoch, den 12. Juni, erwartet. Eine Entschärfung würde am Donnerstag, den 13. Juni erfolgen, so Eike-Christin Fehlauer.

Von MAZonline