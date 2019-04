Oranienburg

In der Podiumswoche, die am Montag, den 1. April startet, der Musikwerkstatt in Oranienburg präsentieren sich zehn Tage lang jeden Nachmittag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr alle Instrumentalklassen und die Gesangklasse im Saal der Musikwerkstatt, Struveweg 502. Der Eintritt ist frei.

Montag, 1. April, 18 Uhr: Klavier, Querflöte und Violine

Dienstag, 2. April, 17.30 Uhr: Violoncello und Kontrabass

Donnerstag, 4. April, 17.30 Uhr: Gitarre, Fagott, Cello und Schlagzeug

Montag, 8. April, 17.30 Uhr: Saxophon, Klarinette, Gitarre und Klavier

Dienstag, 9. April, 17.30 Uhr: Klavier und Akkordeon

Dienstag, 9. April, 18.30 Uhr: Klavier, Blechblasinstrumente und Violine

Mittwoch, 10. April, 17.30 Uhr: Gitarre, Blockflöte und Oboe

Donnerstag, 11. April, 18.30 Uhr: Querflöte und Gesang

Freitag, 12. April, 15 Uhr: Gitarre, Blockflöte und Schlagzeug

Freitag, 12. April, 17 Uhr: Erwachsenenvorspiel mit verschiedenen Instrumenten

Von MAZonline