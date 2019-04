Oranienburg

Auch in diesem Sommer wird es im Schloss Oranienburg zum Musiksommer 2019 Open Air Konzerte geben. Beginn macht am 28. Juni „In extremo“ mit ihrer Burgentour 2019.

Tatortkommissar in Oranienburg

Einen Tag später wird Gregor Meyle sein Sommerkonzert geben. Am 18. August ist der Tatortkommissar Jan Josef Liefers mit seiner Band „ Radio Doria“ zu Gast in der Havelstadt. Am 6. September ist „Faun“ im Schloss zu hören, tags darauf Matthias Reim mit seinem Open Air 2019.

Karten gibt es in den üblichen Kartenvorverkaufsstellen.

Von MAZonline