Oranienburg

Der Märkische Sozialverein möchte nach Auflösung der langjährig bestehenden Selbsthilfegruppe für Angehörige von Krebspatienten weiter die Möglichkeit zum Austauschen, Informieren oder „einfach nur mal reden“ anbieten.

Dienstag, 9. April: erstes Treffen

Immer mehr Menschen erfahren in Selbsthilfegruppen, dass gemeinsam so manches Problem leichter angegangen und gelöst oder zumindest gemildert werden kann. Es heißt oft: Selbsthilfegruppen sind Experten in eigener Sache. Das erste Treffen findet am Dienstag, 9. April um 15 Uhr in der SEKIS, Liebigstraße 4 in Oranienburg statt. Gerne können Erkrankte und Angehörige gemeinsam teilnehmen.

