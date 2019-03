Bergfelde/ Oranienburg

15 von insgesamt 27 zum Wettbewerb „ Brandenburgs beste Schülerzeitungen“ eingereichten Schülerzeitungen trugen heute in Potsdam einen Preis in die heimische Redaktion, darunter auch zwei aus Oberhavel.

Auszeichnung im Brandenburger Landtag

Die Ahorngrundschule Bergfelde belegte den ersten Platz bei den Grundschulen (Preisgeld 500 Euro) und die Jean-Clermont-Schule erreicht den zweiten Platz bei den Oberschulen (Preisgeld 300 Euro). Landtagspräsidentin Britta Stark und Bildungsministerin Britta Ernst überreichten die Landes- und Sonderpreise an die aus allen Teilen Brandenburgs angereisten Nachwuchsjournalisten im Landtag.

„ Schülerzeitungen holen viel Welt in die Schulen“

Weitere Sonderpreise verliehen der Brandenburger Jugendpresseverband und die Landespressekonferenz; der Förderpreis der Deutschen Journalisten-Union beinhaltet einen Tagesworkshop. 15 Einsendungen wurden zudem für den Bundeswettbewerb nominiert. „Es gibt viele Möglichkeiten, sich schon als junger Mensch in gesellschaftliche Debatten einzumischen – eine Schülerzeitung ist eine sehr sichtbare und wirksame Form“, sagte Landtagspräsidentin Britta Stark bei der Preisverleihung. „Eine Schülerzeitung holt viel Welt in die Schule. Ihr als Redaktion könnt aber auch die Schulwelt selbst verändern, habt Einfluss, werdet gehört. Es ist ermutigend zu sehen, dass ihr diese Rolle als Nachwuchsjournalisten selbstbewusst, verantwortungsvoll und kreativ wahrnehmt.“

Auch Online-Medien dabei

Bildungsministerin Britta Ernst: „Wir ehren Schüler, die mit ihren Zeitungen das Schulleben bereichern. Es sind junge Journalisten, die mit Wort und Bild, mit Herz und Verstand aufgreifen, was in ihrer Schule und darüber hinaus geschieht. Ich freue mich, dass auch Online-Medien am Wettbewerb teilnehmen. Das zeigt im Kleinen den Wandel in der Medienwelt. Journalismus ohne Digitalisierung ist heute undenkbar.“

Von MAZonline