Oranienburg Oranienburg - Oberhavels größte Ausbildungsmesse öffnet ihre Türen Orientierungslos nach dem Schulabschluss? 109 Unternehmen aus Oberhavel und Brandenburg warten am Mittwoch, 13. Februar, von 10 bis 16 Uhr in der Oranienburger Turm-Erlebniscity auf interessierte Schüler, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Der Eintritt ist frei.

Die Berufsorientierungsmesse youlab zog 2018 viele Schüler in die MBS-Arena und in das HBI-Forum an der Turm-Erlebniscity. Quelle: Enrico Kugler