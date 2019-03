Oranienburg

Am Sonnabend gegen 18.50 Uhr befuhr ein 67-jähriger Fahrer eines Ford den als Einbahnstraße ausgewiesenen Teil der Lehnitzstraße in Oranienburg in nicht zugelassener Richtung, übersah daraufhin eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem auf der Verkehrsinsel aufgestellten Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest mit der Person ergab 0,63 Promille. Der Fahrer musste daher die Polizeibeamten zur Blutprobe begleiten. Der Führerschein der Person wurde beschlagnahmt.

Von MAZonline