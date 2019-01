Oranienburg

In Vorbereitung des grundhaften Straßenausbaus in der Speyerer Straße in Oranienburg, den die Stadt einschließlich der Wiederherstellung des alleenartigen Charakters im Bereich zwischen der André-Pican-Straße und der Ladestraße zum Güterbahnhof plant, werden ab der dritten Januarwoche die dort im Straßenbereich stehenden Bäume aufgrund ihres schlechten Zustands gefällt. Dies teilte die Oranienburger Stadtverwaltung am Freitag, den 11. Januar 2019, mit. Voraussichtlicher Baubeginn in der Speyerer Straße soll laut Stadt im April 2019 sein.

Bäume weisen starke Vorschäden auf, fast doppelte Anzahl von Neupflanzungen geplant

Wie die Stadt weiter mitteilt, wurden die in der betreffenden Straße vorhandenen 35 Bäume gutachterlich durch ein Ingenieurbüro geprüft. Fast alle Bäume wiesen starke Vorschäden wie zum Beispiel bereits gekappte Kronen, tiefe Zwiesel (dabei bildet der Baum seinen Stamm nicht mehr aus einem, sondern aus zwei oder mehreren Trieben aus) oder hochstehendes Wurzelwerk auf. Da die großen Wurzeln der wenigen Bäume, die überhaupt zu erhalten gewesen wären, auch noch mit dem zukünftigen Gehweg und den geplanten Mulden kollidiert wären, wurde entschieden, den alleeartigen Baumbestand im Zuge des Straßenausbaus vollständig neu aufzubauen. Insgesamt werden, so die Stadtverwaltung, sogar 62 Neupflanzungen vorgenommen, um den gefällten Baumbestand zu kompensieren.

Kleinere Verkehrseinschränkungen durch Baumfällarbeiten

Die Baumfällarbeiten sollen voraussichtlich eine Woche dauern. Dabei werde es lediglich zu kleineren Verkehrseinschränkungen wie der vorübergehenden, abschnittsweisen Sperrung von Parkflächen kommen.

Von MAZonline