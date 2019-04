Oranienburg

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg hat eine Neubewertung der Messergebnisse der unter dem Namen „ Anomalien 7 und 8“ bekannten Bombenverdachtspunkte an der Lehnitzstraße vorgenommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass aus Sicherheitsgründen ein Sperrkreis von 50 Metern um die Anomalien notwendig ist. Bei beiden Anomalien handelt es sich mit großer Wahrscheinlich um intakte 250 kg-Bomben mit chemischen Langzeitzündern.

Stadt folgt Rat der Experten

Die Stadt ist überrascht von der aktuellen Neubewertung eines seit längerer Zeit bekannten Bombenverdachtspunktes zum jetzigen Zeitpunkt, wird den fachlichen Empfehlungen der Experten aber, wie bislang in jedem Fall, auch hier folgen.

Havel betroffen, Hafen nicht erreichbar

Da dieser Sperrkreis auch die Havel betrifft, wird die Wasserstraße im Bereich zwischen dem Altarm der Havel und der Innsbrucker Straße nördlich des Havelecks ebenfalls gesperrt werden. Die Allgemeinverfügung zur Sperrung des Geländes und der Wasserstraße tritt am Freitag, den 12. April um 12 Uhr in Kraft. Damit ist auch der Oranienburger Schlosshafen von diesem Zeitpunkt an bis zur Klärung der Anomalien vom Wasserstraßennetz abgeschnitten und kann nicht mehr angefahren werden.

Sperrkreis um Bombenvermutungen in der Oranienburger Lehnitzstraße. Quelle: Stadt Oranienburg

Bis zur Freilegung gesperrt

Die Abklärung der beiden Anomalien, ist wegen ihrer tiefen Lage in belastetem Grundwasser sehr aufwendig und komplex. Die Planungen sind inzwischen jedoch weit fortgeschritten, so dass die Freilegung beider Metallkörper voraussichtlich am Mittwoch, 12. Juni erfolgen soll. Eine notwendige Entschärfung würde am Donnerstag, 13. Juni erfolgen.

Von MAZonline