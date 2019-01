Oranienburg/Teerofen

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr fuhr eine 51-jährige Volvo Fahrerin die L191 von der B96 kommend in Richtung Teerofen. Etwa 500 Meter nach der Abfahrt querte ein Wildschwein die Fahrbahn von rechts nach links. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht vermeiden. Das Wildschwein flüchtete erst verletzt, musste dann aber in Unfallnähe durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe eines Polizeibeamten von seinen Leiden erlöst werden. Der zuständige Jagdpächter wurde darüber informiert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe der Scheinwerfer von etwa 500 Euro.

Von Marco Paetzel