Oranienburg

Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke ruft alle Bürger der Stadt am 6. April dazu auf, die Havelstadt von Müll und Unrat zu befreien. Unter dem Motto „ Oranienburg putzt sich“ solle die Stadt etwas lebenswerter werden.

Erfolg der letzten Jahre solle Ansporn sein

„In den letzten Jahren beseitigten viele Oranienburger, unter ihnen Vereine, Verbände, Schulen, Kindereinrichtungen, Gewerbetreibende, Gartensparten sowie Institutionen tonnenweise Müll aus Grünanlagen, Verkehrsflächen sowie von Gewässerufern und trugen dazu bei, die Sauberkeit der Stadt zu verbessern. Dies soll uns Ansporn sein, auch in diesem Jahr sichtbar etwas für die Sauberkeit unserer Stadt zu erreichen“, erklärt Laesicke zu seinem Aufruf.

Kostenlose Müllsäcke stehen zur Verfügung

Er wünsche sich, dass möglichst viele Bürger mithelfen, egal, was sie tun, denn: „Alles, was die Stadt öffentlich sauberer macht,unterstützt diese Aktion“, sagt der amtierende Bürgermeister. Kostenlose Müllsäcke werden am Aktionstag ab neun Uhr im Bürgerzentrum verteilt. Um die Aktivitäten besser koordinieren zu können und den Abtransport der vollen Säcke zu gewährleisten, bittet Laesicke um eine Anmeldung (hier).

Kleiner Imbiss zum Abschluss

Im Anschluss wird sich der Bürgermeister bei allen Helfern bedanken. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr werde er am Bürgerzentrum vor Ort sein, so Alexander Laesicke. Es werde auch einen kleinen Imbiss geben.

Von MAZonline