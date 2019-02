Oranienburg

„Als Bürgermeister unserer Stadt rufe ich Sie, liebe Oranienburgerinnen und Oranienburger auf, unsere Stadt am 6. April von Schmutz und Unrat zu befreien.“ So lädt Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) zur Aktion „ Oranienburg putzt sich!“ ein.

Vereine, Verbände, Kitas und Schulen aktiv

Dabei wollen die Initiatoren mit der tatkräftigen Unterstützung aller Bürger die Havelstadt wieder ein Stück lebenswerter gestalten. In den letzten Jahren beseitigten viele Oranienburger, unter ihnen Vereine, Verbände, Schulen, Kindereinrichtungen, Gewerbetreibende, Gartensparten sowie Institutionen tonnenweise Müll aus Grünanlagen, Verkehrsflächen sowie von Gewässerufern und trugen dazu bei, die Sauberkeit in der Stadt zu verbessern, weiß Laesicke. „Dies soll uns Ansporn sein, auch in diesem Jahr sichtbar etwas für die Sauberkeit unserer Stadt zu erreichen.“

Einladung zum Mithelfen

Laesicke wünscht sich, dass möglichst viele Oranienburger, ob als Einzelperson, Hausgemeinschaft, Initiative, Verein, Einrichtung, Behörde oder Firma, dieses Anliegen unterstützen und sich für eine saubere Stadt engagieren. Ob an der Gartenanlage, an einem ausgewählten Ort im Gemeinwesen, rund um das Vereinsgelände oder der Einrichtung: Alles, was die Stadt öffentlich sichtbar sauberer macht, unterstütze diese Aktion.

Leere Müllsäcke gibt es Bürgerzentrum

Die noch leeren Müllsäcke können am 6. April ab 9 Uhr kostenlos im Bürgerzentrum in der Albert-Buchmann Straße 17 oder eine Woche vorher bei den jeweiligen Ortsvorstehern beziehungsweise in der Stadtverwaltung Zimmer 2.209 abgeholt werden. Um alle Aktivitäten registrieren sowie die Entsorgung der gefüllten Müllsäcke planen zu können, werden alle Akteure gebeten, sich mit dem entsprechenden Formular unter www.oranienburg.de/fruehjahrsputz anzumelden.

Imbiss für alle Helfer

Im Anschluss an die Putzaktion möchte sich Bürgermeister Laesicke dann bei den „hoffentlich vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern“ persönlich bedanken. Dazu lädt er von 12 bis 14 Uhr am Bürgerzentrum zu einem kleinen Imbiss. Laesicke: „Liebe Oranienburgerinnen und Oranienburger, bitte beteiligen Sie sich auch in diesem Jahr wieder aktiv am Frühjahrsputz. Setzen Sie ein Zeichen für ein sauberes und schönes Oranienburg.“

