Oranienburg

Wer ein berührendes, festliches Konzert erleben will, der ist am Sonntag in der Nicolaikirche Oranienburg richtig. Dann nimmt Schlagerlegende Peter Orloff, der jüngst in der RTL-Show „Das Dschungelcamp“ zu sehen war, zusammen mit dem berühmten Chor der Schwarzmeer-Kosaken die Zuhörer auf musikalische Reise durch das alte Russland mit all seinen Romanzen, Geschichten und Balladen.

50 Millionen verkaufte Tonträger

Orloff, der einst als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt im Schwarzmeer-Kosaken-Chor seine beeindruckende Karriere begründete und seit 25 Jahren dieses hochkarätige Ensemble führt, blickt heute auf 50 Millionen verkaufte Tonträger und zahlreiche Preise zurück.

Kosaken-Musikliteratur

Das Programm der Jubiläumstour „Das Wolgalied – total emotional“ bietet ein außergewöhnliches Programm, das weit über das hin­ausgeht, was man von einem Kosaken-Chor üblicherweise erwartet. Neben Herzstücken der Kosaken-Musikliteratur wie den berühmten „Abendglocken“, „Die zwölf Räuber“, „ Stenka Rasin“, „Das einsame Glöckchen“ oder „Kalinka“ präsentiert das Ensemble auch grandiose Highlights der Klassik wie „Nessun Dorma“ oder den „Gefangenenchor“ aus der Oper Nabucco.

Tiefe Melancholie und Temperament

Den Zuschauer erwarten Stücke voller Ausdruckskraft, tiefer Melancholie und überschäumendem Temperament. Total emotional – große Gefühle! Karten für das Konzert, das am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr in der Nicolaikirche beginnt, gibt es in der MAZ-Ticketeria.

