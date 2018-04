Oranienburg Unfall beim Überqueren der Straße - Pkw-Außenspiegel verletzt neunjähriges Kind Ein neunjähriges Mädchen ist am Donnerstag gegen 15.50 Uhr mit dem Fahrrad beim Überqueren der Berliner Straße in Oranienburg von dem Außenspiegel eines Pkw touchiert worden. Das Kind erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen.

