Oranienburg : Schränke durchwühlt

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (17. April) tagsüber gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Niemöllerstraße in Oranienburg. Sie durchwühlten alle Schränke und entwendeten dabei nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Ein Kriminaltechniker der Polizei kam vor Ort zum Einsatz und konnte u.a. Schuhspuren sichern. Der entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hohen Neuendorf : Waldboden in Brand

Im Hohen Neuendorfer Ortsteil Borgsdorf brannten Mittwochnachmittag (17. April) in Höhe der Havelhausener Brücke etwa 1.000 Quadratmeter Waldboden. Gegen 15 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei derzeit nicht bekannt.

Mühlenbecker Land: Falscher LKA-Beamter am Telefon

Eine 79-jährige Frau aus dem Mühlenbecker Land erhielt am Mittwoch (17. April) zur Mittagszeit einen Telefonanruf eines ihr unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter des LKA Berlins vorstellte. Er gab gegenüber der Frau an, dass zwei Einbrecher gefasst worden wären. Die 79-Jährige erkannte die Masche umgehend und machte weder Angaben zu ihren Lebensumständen noch zu Wertgegenständen im Haus. Sie beendete das Telefonat, legte auf und meldete sich anschließend bei der Polizei.

Hennigsdorf : Münzautomaten aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch (17. April) wurden durch unbekannte Personen fünf Münzautomaten von Staubsaugern an der Waschanlage in der Pappelallee in Hennigsdorf aufgebrochen und anschließend daraus das Hartgeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen nicht vor.

Hohen Neuendorf : Zigarettenstangen entwendet

Während der Öffnungszeiten verschafften sich am Mittwoch bislang unbekannte Täter zwischen 15 und 19 Uhr Zutritt zu einem Lagerraum eines Getränkehandels in der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf und entwendeten daraus 15 bis 20 Stangen Zigaretten im Wert von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gransee : Unfall mit Reh

Ein 60-jähriger LKW-Fahrer befuhr Mittwochmorgen gegen 8.10 Uhr die B96 aus Richtung Gransee kommend in Richtung Löwenberg. Auf der Kreuzung Buberow/Meseberg wechselte ein Stück Rehwild von rechts nach links über die Fahrbahn, so dass es zur Kollision zwischen Tier und Lkw kam. Das Tier verendete vor Ort. Der Lkw wurde derart stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und in einer Bushaltestelle rund 100 Meter weiter abgestellt werden musste. Die Polizei übernahm die Verständigung des zuständigen Jagdpächters. Der LKW-Fahrer kümmerte sich selbständig um das Abschleppen des Lkws.

Von MAZonline