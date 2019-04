Oberhavel

Die aktuellen Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oberhavel vom 4. April 2019 gibt es nachfolgend im Überblick:

Oranienburg : 64-Jährige bei Kollision nach Abbiegemanöver verletzt

Eine 64-jährige Suzuki-Fahrerin aus Oberhavel wurde am Mittwoch (3. April) gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 273 zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen leicht verletzt. Ein 79-jähriger Skoda-Fahrer aus Oberhavel war auf die Bundesstraße abgebogen, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki. Die Frau musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Pkw waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Bundesstraße musste für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden.

Oranienburg : Radfahrer stößt mit Kleintransporter zusammen

Ein 42-jähriger Radfahrer aus Oberhavel wurde am Mittwoch (3. April) gegen 16.15 Uhr in der Kremmener Straße in Oranienburg bei einem Verkehrsunfall verletzt, als ein 22-jähriger Berliner mit einem Kleintransporter aus einer Grundstückseinfahrt fuhr und dabei mit dem 42-Jährigen kollidierte. Der Radfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, dass er nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Hohen Neuendorf : Feuer bricht in Wintergarten aus

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag (4. April) gegen 4.30 Uhr zu einem Brand in die Immanuel-Kant-Straße in Hohen Neuendorf aus. Dort war im Wintergarten eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte gelöscht werden, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Haus ist weiter bewohnbar, der durch das Feuer entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Hennigsdorf : Golf Cabrio gestohlen

Ein in der Hennigsdorfer Seilerstraße abgestelltes VW Golf Cabrio wurde in der Nacht von Mittwoch (3. April) zu Donnerstag offenbar entwendet. Das schwarze Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-VI 306 war am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden. Die Besitzerin meldete sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr bei der Polizei, um den Diebstahl zu melden. Der Wagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Liebenwalde : Ghettoblaster aus Gartenlaube gestohlen

In der Zeit von Dienstag (2. April), 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 12.15 Uhr, wurde in eine Gartenanlage in der Bahnhofstraße in Liebenwalde eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 200 Euro. Nach erstem Überrblick wurde ein Ghettoblaster von Phillips entwendet.

A24: Unfall im Baustellenbereich

Ein 36- jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag (3. April) gegen 15.55 Uhr die Autobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg, als er im Baustellenbereich einen neben sich befindlichen Lkw Ford streifte. Beide Fahrzeugführer blieben bei der Kollision unverletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Von MAZonline