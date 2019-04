Oberhavel

Am Mittwoch könnte Historisches passieren. Um 11 Uhr trifft die Brandenburger Frauenfußball-Polizeiauswahl im Sachsenhausener Elgora-Stadion auf die Auswahl der Bundespolizei und mit einem Sieg hätte sich das Brandenburger Team erstmalig für die Endrunde um die Deutsche Polizeimeisterschaft im Juli in Bayern qualifiziert. Bereits vor einigen Wochen schrieb das Team um die aktuellen Potsdamer Bundesliga-Spielerinnen Bianca Schmidt, Anna Gasper und Vanessa Fischer Geschichte, als man mit einem 2:1-Sieg in Hamburg den ersten Erfolg überhaupt für eine Brandenburger Auswahl im Rahmen der Deutschen Polizeimeisterschaft erzielte.

Mit dabei sind am morgigen Mittwoch auch vier Fußballerinnen aus Oberhavel: Elisabeth Baumgarten und Franziska Theeg vom Kreisliga-Tabellenführer SV Friedrichsthal, Monique Gottwald vom Landesligisten FSV Forst Borgsdorf und Mira Wißmann vom Regionalligisten Blau-Weiss Hohen Neuendorf. Die Vorfreude auf die Partie ist bei allen riesengroß, wie Elisabeth Baumgarten im Vorfeld erzählt: „Alle brennen darauf, endlich mal die Endrunde zu erreichen. Schon das Gefühl nach dem ersten Sieg in Hamburg war grandios, nun wollen wir mehr“, so die 30-jährige Top-Torjägerin aus Friedrichsthal. Auch Vereinskollegin Franziska Theeg fiebert dem Spiel entgegen, muss allerdings vom Spielfeldrand aus die Daumen drücken: „Ich habe mich leider in unserem Kreisligaspiel am Sonntag verletzt, das ärgert mich schon“, sagt sie.

Für Theeg sind Spiele und gemeinsame Trainingseinheiten mit der Polizeiauswahl immer etwas ganz Spezielles: „Das ist schon eine andere Welt, dort herrscht natürlich ein ganz anderes Tempo als im normalen Kreisfußball.“ Wobei die Bundesliga-Spielerinnen aus Potsdam nur bei den Spielen dabei sein können, nicht beim Training. „Wir hatten einige Trainingseinheiten und ein Trainingslager im Vorfeld. Die drei konnten da aber nicht, sind aber bei den Spielen mit bei“, so Theeg.

Dort allerdings gibt es wenig Anpassungsprobleme, wie Teamkapitänin Baumgarten erzählt: „Die drei sind taktisch natürlich so ausgebildet, dass sie sich ohne Probleme in jedes System einfügen können. Es geht dann eher darum, dass wir vom Trainer taktisch eingestellt werden und die drei Turbinen binden sich dann ohne Probleme ein.“

Wichtig sei laut Baumgarten, dass alle drei Spaß und Lust haben. „Alle im Team haben große Lust die Endrunde zu erreichen, das macht dann natürlich allen noch mehr Spaß.“ Unterschiede zu den „normalen“ Spielerinnen sind erkennbar, wie Baumgarten verrät: „Alleine schön körperlich sind das andere Welten, die Mädels sind total durchtrainiert und fit. Aber das ist, denke ich, auch normal, wenn du in der Bundesliga spielst. Ansonsten sind es ganz normale Frauen wie du und ich – das macht dann umso mehr Laune“

Über den kommenden Gegner, die Bundespolizei, weiß man laut Franziska Theeg noch nicht so viel: „Man kann nicht Spiele beobachten. Aber unser Trainer Thomas Schmidt wird uns perfekt einstellen, er ist schon ein sehr akribischer Trainer.“ Bei den Gästen wird mit Franziska Kühn eine weitere Oberhavel-Akteurin auflaufen, die im normalen Ligaspielbetrieb bei Forst Borgsdorf in der Landesliga agiert. „Wir wollen natürlich auch nach Bayern zur Endrunde und werden alles geben. Aber gerade die drei Turbinen machen Brandenburg natürlich sehr gefährlich“, schätzt Kühn den kommenden Gegner ein.

Für den Brandenburger Trainer Thomas Schmidt, der vor vier Jahren das Amt von Gerd Pröger übernahm, ist dagegen der kommende Gegner eine große Unbekannte: „Solche Spiele sind immer eine Lotterie, man weiß nie, wer da aufläuft. Aber die Bundespolizei hat eigentlich den größten Fundus an Spielerinnen, da sie bundesweit Spielerinnen einladen können“, so der einstige Coach des Verbandsligisten aus Lübben. Sein Team sieht er als fähig an, erstmals die Endrunde zu erreichen. „Gerade die drei Potsdamerinnen machen uns deutlich stärker, wir wollen unbedingt zur Endrunde und werden alles geben.“

Von Knut Hagedorn