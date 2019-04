Oranineburg

Ein 36-jähriger Quadfahrer aus dem Landkreis Oberhavel geriet am Sonntagmittag beim Überholvorgang auf der Friedensstraße in Oranienburg in Richtung Kreisverkehr ins Schleudern und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Fahrer verletzt

Dabei fiel das Quad auf den 36-Jährigen, welcher dadurch leicht verletzt und in das Krankenhaus Oranienburg gebracht wurde. Das Quad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Friedensstraße voll gesperrt werden.

Von MAZonline