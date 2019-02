Am Montag wird im Hauptausschuss ein letztes Mal über das ÖPNV-Konzept für die Stadt Oranienburg beraten, bevor es am 24. Februar von den Stadtverordneten beschlossen werden soll. Doch besondern in Wensickendorf und Germendorf ist man mit den Ergebnissen von drei öffentlichen Workshops nicht einverstanden.