Oranienburg

In der Nacht zu Samstag griffen ein Mann und eine Frau gemeinschaftlich zwei Reisende am Bahnhof Oranienburg an und flüchteten anschließend in eine abfahrende S-Bahn.

Flucht mit S-Bahn nach Berlin

Gegen 1.30 Uhr informierte die Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig des Bahnhofes in Oranienburg. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Angreifer bereits in eine S-Bahn in Richtung Berlin geflüchtet.

Mit Fäusten und Tritten attackiert

Kurz zuvor soll der mutmaßliche männliche Täter die beiden 16- und 25-jährigen deutschen Reisenden mit Fäusten attackiert haben. Nachdem einer der Männer in Folge dessen zu Boden ging, soll ihn die mutmaßliche weibliche Täterin festgehalten haben, während der unerkannt gebliebene Mann auf den 25-Jährigen eintrat.

Verdacht auf Kieferfraktur

Der 25-jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab. Sein 16-jähriger Mitreisender wurde mit Verdacht auf Kieferfraktur durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizei ermittelt gegen die mutmaßlichen Täter und sucht nun nach Zeugen. Wer hat am Samstag, den 23. März um 01.30 Uhr die Tat oder verdächtige Personen im Bereich des Oranienburger Bahnhofs beobachtet und kann Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 und unter 030 / 20622 93 60 entgegen.

Von MAZonline