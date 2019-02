Hohen Besuch gab es am Freitagnachmittag im Regine-Hildebrandt-Haus in Oranienburg: Merkel, Seehofer und auch der verstorbene Kanzler Kohl gaben sich die Ehre. Der Satiriker Gerald Wolf ließ sie allesamt in seiner Show lebendig werden. Ein Spaß für die rund 100 Besucher.