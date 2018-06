Irgendwie waren Anna Loos und ihre Bandkollegen selbst schuld, dass sie an ihr Konzert im Oranienburger Schlosshof noch eine halbe Stunde dranhängten (oder dranhängen mussten). Denn sie legten einen exzellenten Endspurt hin. Der begann mit dem Titel „Wo fang ich an ...“. Die Fans im Schlosshof sangen (uh, oh, oh – uh, oh, oh...) und tanzten mit, die Hände gingen hoch. Schön angeheizt. Mit „Alles Rot“ im Anschluss in einer extralangen Version, mit harten Klängen angereichert, spielte sich die Band unter die Haut der Fans. Eigentlich wäre am Sonnabend danach Schluss gewesen, um 22.11 Uhr, exakt nach anderthalb Stunden. Silly hätte Feierabend machen können. Aber das Publikum in Oranienburg ließ die Musiker nicht weg. Rhythmisches Klatschen und Zugaberufe holten sie wieder zurück auf die riesige Bühne. Aber Frontfrau Anna Loos musste – genau wie ihre Kollegen – nicht allzu lange gebeten werden. Denn sie selbst hatten offensichtlich ihren Spaß. „Ihr seid der Wahnsinn“, rief sie den Oranienburgern durchs Mikrofon ins Gesicht. Und weiter ging es. Der langsam einsetzende Regen brachte weder die Besucher noch die Band zum Flüchten. Jeden Ton, den Silly von sich gab, saugten die Fans ein.

Silly, mittlerweile im 40. Jahr des Bestehens, hat vom guten Ruf offensichtlich nichts eingebüßt. Die Parkplätze rund um das Schloss waren alle voll. Schon eine Stunde vor Beginn strömten Menschenmassen Richtung Schlosshof. Die Schlange am Eingang war etwa 150 Meter lang. Dreierreihen. Die Besucher passten vom Alter her zur Band: Das Gros dürfte Ü 40 gewesen sein, die U 80 war auch vertreten. „Ich bin im Osten aufgewachsen. Mein Mann studierte Musik und spielt in der Band Scirocco. Durch ihn wurde ich an die Ostrockszene herangeführt“, sagt Nadine Kricke, die unter den Besuchern weilte. „Ich habe auch die Zeit verfolgt, als Tamara Danz krank wurde. Ich fand ihre Musik toll, aber auch die von Anna Loos. Vergleichen sollte man die beiden nicht. Das wäre nicht gerecht.“

Natürlich sang Anna Loos auch Titel, die Tamara Danz mit ihrer Stimme bekanntgemacht hatte. „Verlorne Kinder“ oder „Mont Klamotte“. Und als Bataillon d’Amour erklang, sagte ein Gast freudestrahlend: „Genau deshalb sind wir hier.“ Wegen Silly.

Von Stefan Blumberg