Oranienburg

Schmerzen in Rücken oder Schulter? Osteoporose, Bandscheibenvorfall oder Kniearthrose? Gesundheitsprobleme von heute lassen sich durch gezieltes Training positiv beeinflussen.

Beginn: neun Uhr

Wie das geht, zeigen die Trainer und Therapeuten des Gesundheitszentrums Villa Vitale am 13. April bei einem Tag der offenen Tür. Ab neun Uhr können sich Interessierte das Sportstudio in der Bernauer Straße in Oranienburg anschauen, das Team kennenlernen und kurzen Vorträgen lauschen, wie ganzheitliches Training häufigen gesundheitlichen Problemen abhelfen kann.

Akute Beschwerden und chronische Krankheiten

„Wir wissen aus jahrelanger Erfahrung, dass gute medizinische Versorgung bei akuten Beschwerden, chronischen Krankheiten oder nach einem Unfall oft nicht reicht. Bei uns werden diese Menschen persönlich und fachkundig beraten“, sagt Villa-Vitale-Prokurist Fabian Beyer. Auch all diejenigen, die sich jahrelang kaum sportlich betätigt hätten und nun wieder mehr für sich tun wollten, seien in der Villa Vitale genau richtig, meint die Leiterin der Physiotherapie, Diana Kirschmann. „Wir schauen uns an, wie der aktuelle Leistungsstand ist und legen dann gemeinsam einen individuellen Trainingsplan fest.“

Probetraining

Während des dann folgenden Trainings seien Kursleiter und Therapeuten stets ansprechbar, um zu hohe oder falsche Belastungen zu vermeiden. Die Veranstaltung ist kostenlos. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Von MAZonline