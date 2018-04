Tennis-Court neu hergerichtet

Oranienburg. Die Sportanlage des Tennisclubs Oranienburg 1990 (TCO) in der Heidelberger Straße 34, direkt am Lehnitzsee, ist für die Saison neu hergerichtet und wird am Dienstag, 1. Mai, für jedermann eröffnet. Alle Sport- und Tennisbegeisterten sind von 10 bis 12 Uhr zum traditionellen „Schnuppertraining“ eingeladen.

Unter Anleitung von Trainer Volker Ernst können die Gäste ihre ersten Schläge übers Netz machen. Neben Neueinsteigern und Nachwuchsspielern sind auch Wiedereinsteiger herzlich willkommen, so der frisch gewählte 1. Vereinsvorsitzende Olaf Troche. Auch die anderen Vorstandsmitglieder stehen an diesem Tag Rede und Antwort.

Für Neumitglieder gibt es zum Beispiel drei kostenfreie Trainerstunden. Bitte Schuhe ohne tiefes Profil mitbringen. Schläger und Bälle sind vorhanden.

Die Freiluftsaison startet am 21. April. Im Vereinsgebäude gibt es einem Klubraum, Umkleiden, Toiletten und Duschen. Es war 1997 von Mitgliedern rekonstruiert worden. 2006 waren alle drei Plätze nach einer Kampfmittelsuche neu angelegt worden.

