Themenabend und Familienfest in Oranienburg

Oranienburg Oranienburg - Themenabend und Familienfest in Oranienburg Zum zweiten Mal lädt die Stadt zum Themenabend ein, diesmal rund um die emotionale Intelligenz. Das Familienfest für alle zum Welt-Down-Syndrom-Tag findet am 23. März statt.

Programm im Eltern-Kind-Treff am Down- Syndrom-Tag in Oranienburg 2017. Quelle: Robert Roeske