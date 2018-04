Tödlicher Fahrradunfall in Oranienburg

Oranienburg. Ein tragischer Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich gegen Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr in Oranienburg an der Kreuzung Saarlandstraße/André-Pican-Straße und Lehnitzstraße. Die genaue Unfallursache ist laut ersten Informationen der Polizei noch völlig unklar, in den Unfall involviert waren ein 31-jähriger polnischer Lkw-Fahrer und eine 59-jährige Radfahrerin. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der Lkw-Fahrer wurde in Folge des Unfalls zunächst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Unfall-Lkw. Quelle: Bert Wittke

Ein bei dem Lkw-Fahrer zuvor vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Promillewert von 0.0. Da laut Polizei jedoch Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit bestanden, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

An dieser Kreuzung ereignete sich der tödliche Unfall. Quelle: Bert Wittke

Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt, vor Ort kam aufgrund der Schwere des Unfalls auch ein Gutachter zum Einsatz. „Es handelt sich dabei um ein übliches Verfahren bei solch schweren Verkehrsunfällen“, erläuterte die Pressestelle der Polizei. Noch am Nachmittag (gegen 13:45 Uhr) stand der Unfall-Lkw an der Unfallstelle. „Erst wenn alle Spuren und die Situation vor Ort vermessen, fotografiert und gesichert ist, wird der Unfallwagen geborgen und der Bereich geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben“, informiert die Polizei.

Die Sperrung der André-Pican-Straße sorgt aktuell am für umfangreiche Verkehrseinschränkungen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort im Einsatz um die Verkehrssituation zu kontrollieren und zu regeln.

An dieser Kreuzung ereignete sich der tödliche Unfall. Zur Bildergalerie

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline