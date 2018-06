Oberhavel

Wer erinnert sich nicht an das jüngste Champions-League-Finale: Nach dem Abpfiff standen die Spieler von Real Madrid in einem glitzernden Konfettiregen, jubelten, ließen sich feiern für den dritten Finalsieg in Folge. Champions, Rekordhalter, Meister, Sieger – der Fußball hat jede Menge davon. Sie alle sind ob ihres Erfolges Glückspilze, die gefeiert werden, die Anerkennung genießen, über die geschrieben und noch lange nach ihrem Triumph gesprochen wird.

Nicht alle stehen im Rampenlicht

Aber was ist eigentlich mit denen, die es nicht ins Rampenlicht schaffen, weil ihnen bei der Ausübung ihres doch so geliebten Sports ein unliebsames Malheur passiert ist, sie vom Unglück verfolgt werden und zu Pechvögel werden und als solche rabenschwarze Tage, ja manchmal sogar Wochen und Monate erleben? Loris Karius ist so ein Pechvogel. Als die Kicker von Real Madrid den Champions-League-Sieg genossen, saß der Torwart des FC Liverpool wie ein Häufchen Unglück in einer Ecke und war untröstlich, weil er im Finale gepatzt hatte. Und das gleich zweimal. Aber hatte er in den 90 Spielminuten zuvor nicht auch alles geben wollen, sich angestrengt, verausgabt?

Wo ist der größte Unglücksrabe?

Mit Beginn der Weltmeisterschaft in Russland und der sich dem Ende zuneigenden Fußballserie 2017/2018 in Oberhavel geht die MAZ auf Suche. Wo ist er, der „Pechvogel der Saison“? Wo ist der Spieler, der eigentlich auf Torejagd gehen wollt, sich dann aber einen Fuß oder den Arm gebrochen hat und seinen Kameraden deshalb lange vom Spielfeldrand her zuschauen musste? Wo ist der Torwart, der ständig die Bude voll bekommt, weil andere Teams einfach besser sind, der aber trotzdem an jedem neuen Spieltag wieder zwischen die Pfosten geht und sein Bestes gibt? Wo ist der Unglücksrabe, der sich im Training oder in einem Spiel so unglücklich verletzt hat, dass er hinterher lange und fest auf die Zähne beißen musste, um die Schmerzen aushalten zu können?

Wir brauchen Ihre Hilfe

Liebe Trainer, Übungsleiter, Betreuer oder Eltern – helfen Sie uns bei der Suche nach dem „Pechvogel der Saison“. Schreiben sie uns, rufen Sie an oder kommen Sie bei uns vorbei. Wir haben etwas, das dem Pechvogel wieder Flügel verleiht. Ein Trostpflaster, das dabei hilft, alte Wunden zu heilen, um gestärkt und mit Mut die neue Saison anzugehen, in der dann hoffentlich alles besser wird.

An einem Wochenende zum Glückspilz werden

Der Auserwählte darf sich auf ein Wochenende für vier Personen und mit Vollpension im Feriendorf Dorado in Ruhlsdorf (Kreis Barnim) freuen.

Der „Pechvogel der Saison“ darf ein Wochenende im Feriendorf „Dorado“ in Ruhlsdorf (Barnim) verbringen und drei weitere Familienmitglieder mitbringen.. Quelle: privat

Die Unterbringung erfolgt in einem Bungalow direkt am See, der über einen herrlichen Badestrand verfügt. Im Feriendorf selbst stehen zahlreiche Möglichkeiten zu sportlicher Betätigung, aber auch zum Ausruhen zur Verfügung. Da müsste es doch möglich sei, schnell den Ärger der Vergangenheit zu vergessen und vom Pechvogel zum Glückspilz zu werden.

Vorschläge bitte bis zum 6. Juli an die MAZ

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge für den „Pechvogel der Saison“ bitte an die MAZ in 16 559 Oranienburg, Mittelstraße 15, rufen Sie einfach unter der Telefonnummer 03301/59 45 15 an oder senden Sie uns eine E-Mail an die Adresse sport.oranienburg@maz-online.de Einsendeschluss ist der 6. Juli 2018.

Das ist das Feriendorf „Dorado“

Das Feriendorf „Dorado“ befindet sich in Ruhlsdorf im Landkreis Barnim und liegt am Ruhlersee. Die Anlage existiert seit 1973 , wird ganzjährig betrieben und verfügt über 330 Schlafplätze. Inhaber und Geschäftsführer ist seit zwölf Jahren der 41-jährige Stefan Tews. Er hat mehr als 20 Jahre Fußball gespielt, unter anderem bei Motor Eberswalde und Stahl Finow. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem drei große Sporthallen, eine Minigolf-Anlage und Tischtennisplatten. Ausgeliehen werden können Fahrräder, Tret- und Ruderboote. Nachwuchsteams, unter anderem vom 1. FC Union Berlin und vom BFC Dynamo nutzen die Anlage regelmäßig für Vereinsfahrten.

Auch Tanzvereine, Orchester oder Clubs anderer Bereiche nutzen das „Dorado“ für Wochenendfahrten oder längere Aufenthalte. Unter allen Pechvögeln, die es nicht ins „Dorado“ schaffen, werden ein WM-Ball und Autogrammkarten der Fußballschule Kickercamp.com verlost.

Von Bert Wittke