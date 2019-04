Oranienburg

Auch beim diesjährigen Stadtfest (14. bis 16. Juni) wird es die Drachenbootrennen auf der Havel geben. Das haben Glenn Fröhlich vom Wassersportzentrum Oranienburg und Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH, am Montag nach einem gemeinsamen Treffen klargestellt. Sie begegnen damit Gerüchten in Oranienburg und insbesondere in den sozialen Medien, nach denen die Drachenbootrennen und Trainingseinheiten aufgrund der bombenverdachtsbedingten Sperrungen von Havel und Oder-Havel-Kanal nicht stattfinden könnten.

„Die Drachenbootrennen sind das Herz unseres Stadtfestes“, sagt Jürgen Höhn. Sie ausfallen zu lassen, stünde nicht zur Debatte. Die Trainingseinheiten Dutzender Mannschaften ab etwa Mitte Mai werden in diesem Jahr in den Bereich des Schlosshafens an der Rungestraße verlegt.

Von MAZonline