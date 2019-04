Nur 34 Tickets gibt es für das exklusive Unplugged-Buskonzert der Oberhavel Verkehrsgesellschaft am 17. Mai 2019. Die Jazz- und Swing-Band Hot Club du Nax wird die Fahrgäste dann mit Livemusik im Bus verwöhnen. Der Kartenvorverkauf startet am 5. April, die Tickets sind ausschließlich im MAZ-Kundencenter in Oranienburg erhältlich.