Oranienburg

Mit einer kleinen Resthoffnung auf die Drittliga-Meisterschaft starteten die Volleyballerinnen des VSV Havel Oranienburg in das abschließende Saisonspiel gegen die Hamburgerinnen vom Eimsbütteler TV. Zwar erledigten die VSV-Damen mit einem glanzlosen 3:1-Arbeitssieg ihre Hausaufgaben, doch auch der neue Drittliga-Meister Rotation Prenzlauer Berg II gab sich keine Blöße und siegte mit 3:1 in Braunsbedra.

Im HBI-Sportforum kamen am Samstagabend zunächst die Heim-Damen schwer in die Gänge, viele Fehler bestimmten den ersten Satz, der dann recht sang- und klanglos auch mit 17:25 an die Hamburgerinnen ging, die ohne Auswechselspielerin angereist waren. „Es ist immer vom Kopf her schwer, gegen einen Gegner anzutreten, der ohne Wechsler anreist. So auch bei uns im ersten Satz“, bilanzierte Ole Schröter, der den verreisten Cheftrainer Robert Hinz vertrat.

Ab dem zweiten Satz bissen sich die Gastgeberinnen dann aber in die Partie, offenbarten zwar weiterhin viele Fehler, sicherten sich aber die Sätze zwei und drei mit jeweils 25:18. „Der erste Satz war extrem schlecht, da ging nichts bei uns. Wichtig war aber, dann zurückzukommen, das war dann ganz okay“, sagte VSV-Spielführerin Anika Zülow, die nach der Partie zur besten Spielerin auf Seiten des Gastgebers gewählt wurde. Auch Satz vier war schlussendlich gegen eine kräftemäßig abbauende Gastmannschaft eindeutig – 25:14 und ein 3:1-Sieg waren die Folge.

Nun haben die Oranienburgerinnen vier Woche Trainingspause, ehe die Vorbereitungen auf das Landespokalfinale am 5. Mai in Cottbus beginnt. Ein Titel ist in dieser Saison also noch möglich.

Von Knut Hagedorn