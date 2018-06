Teerofen

Dass es so etwas auch gibt, mussten leidlich 3 verletzte Radfahrer in den Nachtstunden vom Sonnabend zum Sonntag feststellen. Bei einer genehmigten Radsportveranstaltung wollten ca. 50 Radfahrer von Dresden aus nach Rostock radeln. Die Strecke führte auch durch Oberhavel. Die Fahrradfahrer befuhren dabei das Waldstück der L 172 zwischen Germendorf und Abzweig Teerofen, als plötzlich Rehwild die Fahrbahn querte. 3 Radfahrer konnten den Zusammenstoß nicht verhindern und mussten zur ärztlichen Versorgung in das Krankenhaus Oranienburg verbracht werden. Über die Situation des Rehwildes kann nichts gesagt werden.

Von MAZonlinw