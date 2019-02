Oranienburg

Vier verkaufsoffene Sonntage wird es in diesem Jahr in Oranienburg geben. Die Stadtverordnetenversammlung legte sich am Montagabend auf diese Daten fest: 28. April ( Orangefest), 16. Juni (Stadtfest), 29. September (Regionalmarkt/Herbstfest) und 15. Dezember (Weihnachtsgans-Auguste-Markt). Maximal fünf verkaufsoffene Sonn- und Feiertage sind pro Jahr möglich.

Von MAZonline