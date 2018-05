René Ilmert, Sandra Fischer, ihre beiden Kinder und der Hund können nach dem Balkonbrand in der Walter-Bothe-Straße 10a nicht so schnell in ihre Wohnung zurück wie gehofft. Ein beißender Gestank wabert auch zwei Tage nach dem Feuer in der Etage darunter durch ihre vier Wände. Die Oranienburger Wohnungsbaugesellschaft (OWG) hat ihnen unterdessen eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt, die sie am Dienstagnachmittag bezogen.