Antje Röper aus Neuruppin ist Polizistin. Und Puppenspielerin. Mit ihrem Equipment tourt sie durch die Kitas und Schulen der Polizeidirektion Nord und führt Kinder spielerisch an Themen wie Sicherheit im Straßenverkehr, Gewalt oder Cyberkriminalität heran. Am Montag war sie an der Grundschule Germendorf zu Gast.