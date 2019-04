Oranienburg

„Die sowjetischen Speziallager im Kontext der alliierten Entnazifizierung und Internierung“ lautet der Titel eines Vortrags, den der australische Historiker Andrew Beattie am Dienstag, 2. April, um 18.30 Uhr in der Gedenkstätte Sachsenhausen halten wird. Der Eintritt ist frei.

Speziallager in Sachsenhausen

Der Kernbereich des ehemaligen KZ Sachsenhausen wurde von 1945 bis 1950 von der sowjetischen Besatzungsmacht als Speziallager Nr.7 genutzt. Von den 60.000 Inhaftierten starben 12.000 an Hunger und Krankheiten. Seit den neunziger Jahren wird um die Deutung der Speziallager in gerungen. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Speziallager in erster Linie Instrumente stalinistischer Verfolgung waren oder ob hier gezielt NS-belastete Personen inhaftiert wurden.

Vergleich mit Österreich

In seinem Vortrag wird der australische Historiker Andrew Beattie die sowjetische Internierungspolitik in den Kontext der alliierten Diskussionen um die Entnazifizierung einordnen. Dabei wirft er auch einen Blick nach Österreich, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Praxis herauszuarbeiten.

Australischer Buchautor

Andrew Beattie ist Senior Lecturer in German and European Studies an der University of New South Wales in Sydney, Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung und derzeit Gastdozent an der Universität zu Köln. Außerdem schreib er ein Buch.

