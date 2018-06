Die MAZ ist auf der Suche nach einem Fußballer aus Oberhavel, der in der zu Ende gehenden Saison besonders schwere Zeiten durchlitten hat – und will ihn als kleines Trostpflaster zum Relaxen ins Feriendorf „Dorado“ nach Ruhlsdorf schicken. Kennen Sie einen Kicker, der in den vergangenen Wochen und Monaten ein echter Pechvogel war?