Oberhavel

In dieser Woche suchen wir wieder das „Foto der Woche“ aus Oberhavel in unserer nicht repräsentativen Umfrage. Die MAZ-Leser entscheiden – welches Bild gewinnt? Das Siegerfoto kommt am Sonnabend in die MAZ.

Bis Freitag, 12 Uhr, für Favoriten stimmen

Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis Freitag (25. Januar 2019), 12 Uhr. Das Foto mit den meisten Leserstimmen wird in der Wochenendausgabe der MAZ Oberhavel am Sonnabend (26. Januar) abgedruckt. Das Voting der vergangenen Woche können Sie unter diesem Link noch einmal anschauen.

Leserfotos einsenden

Haben Sie auch ein Motiv für die Wahl zum „Foto der Woche“ aus der Region Oberhavel? Dann senden Sie es einfach zusammen mit den wichtigsten Informationen (Name, wo wurde das Bild gemacht) per E-Mail an oranienburg@maz-online.de.

Von MAZonline