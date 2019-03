Oberhavel

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag für den Landkreis Oberhavel keine Unwetterwarnung herausgegeben. Dafür gibt es eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Diese, so heißt es, können mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten. In Schauernähe kann es zu einzelnen schweren Sturmböen von bis 100 km/h kommen.

Infolge von Sturmböen können einzelne Äste herabstürzen. Wenn Sie sich draußen aufhalten müssen, achten Sie bitte auf herabfallende Äste und andere Gegenstände.

Von MAZonline