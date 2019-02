Hohen Neuendorf

Unbekannte Personen entwendeten am Sonnabend gegen 9.30 Uhr mehrere Wasserrohre von einem Firmengelände in der Adolf-Hermann-Straße in Hohen Neuendorf. Die Personen luden die Rohre, bei denen es sich offenkundig um Schrott handelte, in einen blauen Transporter mit weißer Aufschrift und verließen damit den Tatort in unbekannte Richtung. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der eingetretene Gesamtschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline