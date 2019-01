Schmachtenhagen

„Wegen der ausgefallenen Heizung werden wir leider auch am Montag (28.01.19) von der 2. bis zur 5. Stunde nur eine Notbetreuung anbieten. Wir hoffen sehr, dass ab Dienstag der normale Schulbetrieb in einer warmen Schule möglich ist!“ – so steht es auf der Homepage der Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen.

Schon in der vergangenen Woche war die Heizung ausgefallen und zuletzt nur eine Notbetreuung möglich gewesen, bestätigte Ortsvorsteher Hans-Dieter Manzl der MAZ.

Nach MAZ-Informationen soll die Heizung leer gelaufen sein, jetzt aber wieder funktionieren, sodass einem geregelten Schulbetrieb ab Dienstag wohl nichts mehr im Weg steht.

Von Sebastian Morgner